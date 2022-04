“16 M2” Par la Cie Tintamarre Théâtre de verdure du Landry Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

“16 M2” Par la Cie Tintamarre Théâtre de verdure du Landry, 25 juin 2022 20:00, Rennes. Samedi 25 juin, 20h00 Sur place Prix libre fettaar.35@gmail.com La reine d’Espagne est sauvée par un beau capitaine. Mais tout homme qui touche à la reine est puni de mort : promesse, mensonges, quiproquos, duels Une comédie délirante de cape et d’épée dans16 m2. La reine d’Espagne est sauvée par un beau capitaine. Seulement, voilà, tout homme qui touche à la reine est puni de mort : une promesse, des mensonges, des quiproquos, des duels…Les comédiens ont-ils vraiment compris le texte ? Une comédie délirante de cape et d’épée dans 16 m2. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” et la Maison du Ronceray Théâtre de verdure du Landry Avenue de Cork 35000 Rennes Rennes Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine samedi 25 juin – 20h00 à 21h20

Détails Heure : 20:00 - 21:20 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre de verdure du Landry Adresse Avenue de Cork 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Théâtre de verdure du Landry Rennes Departement Ille-et-Vilaine

