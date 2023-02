Récital Boris Vian par Anne Melou, théâtre de la Mouche Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Récital Boris Vian par Anne Melou, théâtre de la Mouche Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne, 26 février 2023 15:00, Rennes. Dimanche 26 février, 15h00 Sur place 5€ ET2€ fettaar.35@gmail.com

. À travers quelques chansons à l’humour déjanté et aux textes surréalistes, Boris Vian nous propose son regard sur l’harmonie au sein de l’institution du mariage… Chanson. À travers quelques chansons à l’humour déjanté et aux textes surréalistes, Boris Vian nous propose son regard sur l’harmonie au sein de l’institution du mariage… ou en dehors. Organisé par Théâtre ici et là ! Fettaar 35. Dimanche 26 février de 15 h à 16 h, la Parcheminerie, 23, rue de la Parcheminerie, Rennes. Tarif 5€, réduit 2€. Contact : 06 12 49 23 79, fettaar.35@gmail.com, https://www.facebook.com/FETTAAR35000. Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne 23, rue de la parcheminerie Rennes et Vilaine Bretagne 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine dimanche 26 février – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne Adresse 23, rue de la parcheminerie Rennes et Vilaine Bretagne Ville Rennes Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Récital Boris Vian par Anne Melou, théâtre de la Mouche Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne 2023-02-26 was last modified: by Récital Boris Vian par Anne Melou, théâtre de la Mouche Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne 26 février 2023 15:00 Théâtre de la Parcheminerie- Rennes-Ille et Vilaine -Bretagne Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine