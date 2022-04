Marathon d’improvisation Théâtre de la Parcheminerie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marathon d’improvisation Théâtre de la Parcheminerie, 30 avril 2022 18:00, Rennes. Samedi 30 avril, 18h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com 6 équipes épiques, 4 matchs endiablés et un lieu mythique. Tel est le synopsis de ce marathon d’impro, qui s’annonce comme le rendez-vous rêvé des fans d’improvisation rennaise ! 6 équipes épiques, 4 matchs endiablés et un lieu mythique, le théâtre de la parcheminerie. Tel est le synopsis de ce marathon d’impro, qui s’annonce comme le rendez-vous rêvé des fans d’improvisation rennaise ! Bizh, Les Caucus Tadors, Le Freepoules, L aTique, La Turi Ukwa, VIP. 4 matchs quatre horaires pour entrer 18H/ 19H/20H/21H Un seul Tarif 4€ Théâtre de la Parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 30 avril – 18h00 à 22h30

