Marathon d’improvisation Théâtre de la Parcheminerie, 22 avril 2022 18:00, Rennes.

Vendredi 22 avril, 18h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com

6 équipes épiques, 4 matchs endiablés et un lieu mythique, le théâtre de la parcheminerie. Tel est le synopsis de ce marathon d’impro, qui s’annonce comme le rendez-vous rêvé des fans d’improvisation rennaise ! BIZH, Les Caucus Tadors, Les Freepoules, la Tique, la turi Ukwa et VIP s’affrontent dans le rire et la bonne anbiance. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là” et la Parcheminerie Tarif 4€ ouverture des portes toutes les heures 18H/19/20/ET 21H Une seule entrée payante vous pouvez partir et revenir il suffit de garder votre billet.

Théâtre de la Parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 22 avril – 18h00 à 22h30