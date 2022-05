Maewan – Récit d’une Aventure à l’ètat pur Théâtre de la Parcheminerie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maewan – Récit d’une Aventure à l’ètat pur Théâtre de la Parcheminerie, 20 septembre 2020 18:00, Rennes. Dimanche 20 septembre 2020, 18h00 Sur place Entrée gratuite Marion Courtois et Erwan Le Lann vous proposent une évasion autour du monde, qui retrace plus de cinq ans de navigation entre l’Aber Wrac’h et le Chili, en passant par le passage du Nord-Ouest. Conférence projection/rencontre avec Maewan Marion Courtois et Erwan Le Lann vous proposent une évasion autour du monde, qui retrace plus de cinq ans de navigation entre l’Aber Wrac’h et le Chili, en passant par le passage du Nord-Ouest. Rythmé entre vidéos, récits et temps d’échanges, nous vous ferons voyager au coeur des destinations les plus incroyables que nous avons eu la chance de découvrir. Nous vous ferons toucher du doigt la vie locale puis, entre les images époustouflantes des sports extrêmes pratiqués, nous vous partagerons notre compréhension du monde, les problématiques environnementales rencontrées, les exemple de communautés porteuses d’espoir. Un état des lieux de la planète telle que nous la découvrons au quotidien depuis plus de cinq années. Sur place, nous pourrons échanger autour d’un verre avant et après la conférence. Pour soutenir l’association Maewan sur place : – Déposez un don dans l’urne Maewan – Achetez le livre “Maewan – L’aventure Arctique” aux éditions Guérin – Achetez un poster Maewan Nous espérons vous voir très prochainement ! Théâtre de la Parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 20 septembre 2020 – 18h00 à 20h00

