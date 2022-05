La Magie des Loustiks Théâtre de la Parcheminerie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

La Magie des Loustiks Théâtre de la Parcheminerie, 17 décembre 2022 11:00, Rennes. 17 et 18 décembre Sur place Payant : de 13 à 18€ https://vivelamagie.trium.fr/index.php/67/manifestation/24162, https://vivelamagie.com/, moniquesouchet@gmail.com Vive la Magie, le plus grand Festival des Arts Magiques en Europe présente La Magie des Loustiks : un spectacle spécialement destiné aux 3-7 ans pour leur faire découvrir une magie douce et poétique Un spectacle gourmand, haut en couleurs ! Le festival européen majeur de Magie « Vive la Magie » agrandit sa programmation et lance, en plus des grands galas au TRIANGLE , des séances spécialement destinées aux 3-7 ans. Le hasard du calendrier nous oblige à programmer ce rendez vous pour les petits les 17 et 18 décembre 2022 . La magie des Loustics aura lieu cette fois-ci à Rennes, au théâtre de la Parcheminerie. Les enfants de la métropole rennaise auront ainsi l’opportunité de voir une magie charmante et poétique. Quatre représentations pour découvrir une magie merveilleuse, toute en délicatesse avec une des meilleures artistes magiciennes pour enfants : Agnès DESCAMPS. Elle présentera son spectacle “La confiserie Magique “, 1h de spectacle de magie interactif….Une histoire de bonbons, toute en couleurs ! Agnès découvre une confiserie et en devient la vendeuse …… Une sortie idéale à faire avec vos enfants ou vos petits enfants. Théâtre de la Parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 17 décembre – 11h00 à 12h00

samedi 17 décembre – 15h00 à 16h00

dimanche 18 décembre – 11h00 à 12h00

dimanche 18 décembre – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 11:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre de la Parcheminerie Adresse 23 rue de la parcheminerie Ville Rennes Age minimum 3 Age maximum 7 lieuville Théâtre de la Parcheminerie Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Théâtre de la Parcheminerie Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

La Magie des Loustiks Théâtre de la Parcheminerie 2022-12-17 was last modified: by La Magie des Loustiks Théâtre de la Parcheminerie Théâtre de la Parcheminerie 17 décembre 2022 11:00 Rennes Théâtre de la Parcheminerie Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine