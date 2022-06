Compagnie Felicita – Toc-toc Théâtre de la Parcheminerie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Compagnie Felicita – Toc-toc Théâtre de la Parcheminerie, 18 juin 2022 20:30, Rennes. Samedi 18 juin, 20h30 Sur place Tarif plein 10€, réduit 7€ compagniefelicita@gmail.com, https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita « Toc-toc », une comédie de Laurent Baffie, mise en scène par Donatien Mottin La Compagnie Felicita présente :

« Toc-toc« , une comédie de Laurent Baffie mise en scène par Donatien Mottin. 93% des personnes pensent avoir au moins un toc. Et vous ? Le docteur Stern est le plus grand spécialiste mondial dans le traitement des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Ce neuro-psychiatre, à la renommée internationale, ne consulte que très rarement ! Six patients, tous atteints de toc ont dû patienter des mois entiers pour obtenir une consultation. Arithmomanie, nosophobie, toc de vérification, palilalie … les toc s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet du grand docteur Stern ! Durée : 1h45 environ Informations : http://compagniefelicita.fr/tournee-2022/

Réservations :

Helloasso compagnie Felicita ou compagniefelicita@gmail.com Théâtre de la Parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 18 juin – 20h30 à 22h30

