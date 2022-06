Compagnie Felicita – Ca va péter ! Théâtre de la Parcheminerie Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Compagnie Felicita – Ca va péter ! Théâtre de la Parcheminerie, 17 juin 2022 20:30, Rennes. Vendredi 17 juin, 20h30 Sur place Tarif plein 10€, réduit 7€ https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita, compagniefelicita@gmail.com « Ca va péter ! », une comédie écrite et mise en scène par Charlotte Brédy La Compagnie Felicita présente :

« Ca va péter ! », une comédie écrite et mise en scène par Charlotte Brédy. Rien ne va plus dans la municipalité de Trécon-sur-Vilaine. Les élus ainsi que les employés communaux ne supportent plus leur maire. Comment faire pour s’en débarrasser ? Lucie, l’une des doyennes du village a une solution pour le moins surprenante. Durée : 1h45 environ Informations : http://compagniefelicita.fr/tournee-2022/

Réservations :

Helloasso compagnie Felicita ou compagniefelicita@gmail.com Théâtre de la Parcheminerie 23 rue de la parcheminerie 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 17 juin – 20h30 à 22h30

Heure : 20:30 - 22:30

Rennes Ille-et-Vilaine