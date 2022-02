Visiste Microbrasserie Origines The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visiste Microbrasserie Origines The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 18 février 2022 11:00, Rennes. Vendredi 18 février, 11h00 Sur place Sur réservation. Tarifs : 15€ / personnes https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/billetterie/visite-de-la-microbrasserie-origines-et-degustation/#:~:text=Une%20fois%20par%20mois%2C%20Ben Visite et dégustation à la Microbrasserie Origines à l’Hôtel Dieu Visite de la Microbrasserie Origines. Une fois par mois, Ben, brasseur d’Origines, vous ouvre les portes de la microbrasserie Origines hébergée dans l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu. Ce sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les procédés de brassage, d’échanger sur le mouvement craft beer et bien sûr de déguster les bières du moment. Les bières présentées sont produites en quantités limitées et exclusivement disponibles sur place. La carte des bières évolue en fonction des saisons et de nos envies. Ben, crée sur place des bières d’inspiration multiple : anglo-saxonne, Indian pale ale, stout, pale ale, sans négliger le patrimoine culturel français, ainsi que des bières d’inspiration belge, type blonde, triple et blanche. Le paysage des microbrasseries est riche et passionnant. Découvrez cette installation et partagez la passion du fait-maison dans ce lieu emblématique de l’Hôtel-Dieu ! The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 18 février – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu The Roof Rennes-Hôtel Dieu Adresse 2 rue de l'Hôtel Dieu 35000 Rennes Ville Rennes lieuville The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

