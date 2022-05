Shifumi, petit salon d’édition The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Shifumi, petit salon d’édition The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 18 octobre 2020 11:00, Rennes. Dimanche 18 octobre 2020, 11h00 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/637949993576731/ Salon d’édition local, dédicaces, tables rondes Pierre feuille ciseaux ! La Rennaise d’édition a le plaisir d’organiser au cœur de l’automne le salon Shifumi. Accueillant des éditeurs de Rennes et alentours, mais aussi d’autres formes autour du papier, la journée sera ponctuée de tables rondes et de lectures. Entrée gratuite. Port du masque obligatoire.

11h : ouverture du salon – 18 stands d’éditeurs locaux (livres, revues, micro édition)

14h : table ronde sur le genre de la nouvelle avec des témoignages d’auteurs et d’autrices

15h : lecture de textes par des comédiens du conservatoire de Rennes

16h : table ronde autour des revues rennaises

17h : lecture de textes par des comédiens du conservatoire de Rennes

18h : table ronde sur les nouvelles formes du monde du livre indépendant The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 18 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu The Roof Rennes-Hôtel Dieu Adresse 2 rue de l'Hôtel Dieu 35000 Rennes Ville Rennes lieuville The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Shifumi, petit salon d’édition The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2020-10-18 was last modified: by Shifumi, petit salon d’édition The Roof Rennes-Hôtel Dieu The Roof Rennes-Hôtel Dieu 18 octobre 2020 11:00 Rennes The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine