Palet des Dieux – Tournoi de Palet par David Jeux The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 22 août 2020 10:00, Rennes. Samedi 22 août 2020, 10h00 Sur place Entrée libre et gratuite – 4€ par participant·e· https://forms.gle/2uPwXBBZCY5KS4N4A, https://rennes.theroof.fr/, contact-rennes@theroof.fr Tournoi de Palet par David Jeux à l’Hôtel-Dieu ! Convivialité et galettes saucisses seront au rendez-vous ! PALET DES DIEUX DAVID JEUX pose ses planches à l’Hôtel-Dieu dans le cadre du Summer Roadshow 2020 !

Le Game Truck David Jeux prend la route tout l’été pour partager avec vous des moments de convivialité, de bonne humeur et bien sûr de Jeux ! Pour les curieux, venez profitez de l’ambiance conviviale du Palet autour de galettes saucisses maison et de bières brassées sur place ;) INSCRIPTIONS :

https://forms.gle/2uPwXBBZCY5KS4N4A Quelques informations utiles :

• Inscription en doublette uniquement

• Rendez-vous samedi 22 août à 10H – Début du tournoi à 11H

• Participation : 4 euros/joueur (règlement en espèces sur place)

• VENEZ AVEC VOS PALETS

On vous réserve de superbes surprises pour les gagnant·e·s ! [IMPORTANT]

• Il est strictement interdit d’apporter de l’alcool sur le site… buvette et restauration sont prévus sur place.

• Respectez les gestes barrières, port du masque obligatoire sur tout vos déplacements, lavez-vous les mains régulièrement et tenez vos distances !

• Les retardataires seront disqualifiés ainsi que les personnes ne respectant pas le port du masque. The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 22 août 2020 – 10h00 à 21h00

