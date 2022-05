Après-midi jeux pour tous·tes ! The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Après-midi jeux pour tous·tes ! The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 19 juillet 2020 15:00, Rennes. Dimanche 19 juillet 2020, 15h00 Sur place GRATUIT Essayez, testez, découvrez ou re-découvrez des jeux en tous genres : traditionnels en bois, de stratégie, de dés, de cartes, de plateaux… Après-midi jeux pour tous·tes ! C’est la fête des jeux à l’Hôtel-Dieu ! Payaso Loco, fer de lance des pratiques ludiques dans l’ouest, prendra possession de la cour pour un de ces après-midi ludiques dont ils ont le secret : Essayez, testez, découvrez ou re-découvrez des jeux en tous genres : traditionnels en bois, de stratégie, de dés, de cartes, de plateaux…

5, 10, 15, 35 minutes ou 1 heure !

À 1, 2, 3, 4, 8 ou 15 ! Avec bébé, papy et toute la famille, venez rencontrer cette joyeuse bande de metteurs en jeu tout terrain ! The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 19 juillet 2020 – 15h00 à 18h00

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu The Roof Rennes-Hôtel Dieu Adresse 2 rue de l'Hôtel Dieu 35000 Rennes Ville Rennes lieuville The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Après-midi jeux pour tous·tes ! The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2020-07-19 was last modified: by Après-midi jeux pour tous·tes ! The Roof Rennes-Hôtel Dieu The Roof Rennes-Hôtel Dieu 19 juillet 2020 15:00 Rennes The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine