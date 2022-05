Appoggio en surprise The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Appoggio en surprise The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 28 juin 2020 15:30, Rennes. Dimanche 28 juin 2020, 15h30 Sur place Entrée libre contact@mysteriousopuscie.com, https://www.facebook.com/events/683661539154485/ Impromptus musicaux par Appoggio ensemble vocal à The Roof Maison de l’escalade Rennes Appoggio, ensemble semi-professionnel de musique vocale, spécialisé dans les répertoires XX et XXIè siècles. Dirigé par Eléonore Le Lamer. Impromptus musicaux dans la cour de The Roof Maison de l’escalade 2 rue de l’Hôtel Dieu à Rennes. The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 28 juin 2020 – 15h30 à 17h30

Détails Heure : 15:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu The Roof Rennes-Hôtel Dieu Adresse 2 rue de l'Hôtel Dieu 35000 Rennes Ville Rennes lieuville The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

