Agora Ephémère – The Roof Rennes – Partir à l’aventure ? OK. Mais où, quoi et comment ? The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 17 février 2020 19:00, Rennes. Lundi 17 février 2020, 19h00 Sur place Entrée libre Table-ronde pour croiser les regards sur des sujets transverses, confronter des points de vues et des approches pour partager des modes de faire et ainsi mieux comprendre ce qui se joue. Partir à l’aventure ? OK. Mais où, quoi et comment ? En compagnie de Chilowe, de la librairie du voyage – Ariane, des éclaireuses-éclaireurs de France, et de Lamas production, nous parlerons d’aventure, du voyage, de découverte du monde et de soi, d’apprentissage, de partage, d’évolution des mondes et aussi de la société qui fait face à des problématiques, environnementales notamment, de plus en plus prégnantes. The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 17 février 2020 – 19h00 à 20h30

