Ce mois-ci on parle Développement Durable & Innovation – Bye Bye les déchets et bienvenue le réemploi ______ L'Agora Éphémère ______ C'est un espace de discussion et d'échange sur des thèmes liés aux activités de The Roof et Origines au sein de l'espace éphémère de l'Hôtel Dieu. C'est un laboratoire d'expérimentations qui nous permet de remettre en question nos pratiques et leurs implications sur le territoire. Animé par Estel Rubeillon, consultante indépendante sur les pratiques urbaines, venez discuter librement avec des experts passionnés, de sujets comme le sport, le bien manger ou l'urbanisme ! ______ Le prochain Rendez-Vous ______ Agora Ephémère #5 – 12 octobre 2020 – 19h à 20h30

Ce mois-ci on parle Développement Durable & Innovation Le Thème : Bye Bye les déchets et bienvenue le réemploi En compagnie de : – Johanna Hairi, co-fondatrice de TiGrains,

– Julie Orhant, Directrice de La Belle Déchette,

– Anne-laure Paty, Présidente de Zero Waste France. Venez partager vos points de vue !

