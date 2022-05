Agora Ephémère #3 The Roof Rennes-Hôtel Dieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Agora Ephémère #3 The Roof Rennes-Hôtel Dieu, 29 juin 2020 19:00, Rennes. Lundi 29 juin 2020, 19h00 Sur place Entrée libre Au programme, des discussions autour du plaisir dans l’assiette, du goût, de l’accès aux produits de qualité mais aussi de la santé liée à l’alimentation, du respect de soi et de l’environnement. Le projet Agora Ephémère, c’est un espace de discussions et d’échanges sur des thèmes liés aux activités de The Roof et Origines au sein de l’espace éphémère de l’Hôtel Dieu. Un laboratoire d’expérimentations qui nous permet de remettre en question nos pratiques et leurs implications sur le territoire. Venez discuter librement avec des experts passionnés de sujets tels que le sport, le bien manger ou l’urbanisme! Ce mois-ci, on parle Santé & Bien-être! Le thème? Bien manger en ville, un art de vivre et un choix politique. Au programme, des discussions autour du plaisir dans l’assiette, du goût, de l’accès aux produits de qualité mais aussi de la santé liée à l’alimentation, du respect de soi et de l’environnement. En compagnie d’intervenants de choix: – Hélène Brethes, coordinatrice Cols Verts Rennes – Arzu Guler, nutritionniste et naturopathe – Romain Joly, chef cuisinier au bistro-microbrasserie ORIGINES Venez partager vos points de vue! The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 29 juin 2020 – 19h00 à 20h30

