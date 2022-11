The Marché, le bon moment à partager ! The Land Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

The Marché, le bon moment à partager ! The Land, 14 décembre 2022 14:00, Rennes
Entrée gratuite

Plongez dans la magie de noël avec The Marché ! Plongez dans la magie de Noël avec The Marché ! Rendez-vous le 14 décembre de 14h à 19h, pour la nouvelle édition de The Marché. The Land vous propose de faire vos achats de noël avec des produits locaux et responsables pour faire plaisir à vos proches. Producteurs, créateurs et artisans, seront présents pour vous aider à trouver votre bonheur et dénicher des idées de cadeaux. Des animations pour petits et grands, seront organisées toute l’après-midi ! Venez écouter la chorale de noël, profiter d’un atelier maquillage et de lecture de contes pour enfants.

Des animations pour adultes seront également proposées avec des jeux géants et l’installation du fameux radis d’Ar Furlukin. Pour les plus gourmands, barbe à papa, crêpe, chocolat chaud et autres gourmandises seront disponibles pour partager un moment chaleureux et convivial. Sans oublier, la présence du Père Noel toute l’après-midi, afin de prendre des photos et recevoir les plus belles listes de cadeaux. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et magique, ensemble ! The Land 39 rue fernand robert 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine mercredi 14 décembre – 14h00 à 19h00

