The Marché The Land, Rennes, 24 mai 2022 16:30, Rennes. Mardi 24 mai, 16h30 Sur place Pour cette première édition, rendez-vous le 24 mai dans le parc du campus de The Land dès 16h30, pour découvrir un marché pas comme les autres et profiter d’une fin de journée conviviale et festive. Pour cette première édition de The Marché, rendez-vous le 24 mai dans le parc du campus de The Land pour une fin de journée conviviale et festive. Dès 16H30, venez en famille ou entre amis et découvrez notre marché avec une vingtaine de producteurs, créateurs et artisans. Profitez du parc pour assister au spectacle de rue « Sous l’chantier, la plage » de la compagnie En Corps en l’Air, et de l’exposition photo « En Campagne » de Guy Hersant. Vous pourrez vous restaurer au food truck et partager un verre accompagné d’un air de jazz manouche du groupe Opus Swing. Nous vous attendons nombreux pour faire de cet événement un moment convivial de partage ! The Land, Rennes 39 Rue Fernand Robert, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine mardi 24 mai – 16h30 à 22h00

