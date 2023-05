The Marché de l’été The Land, Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le marché revient le 15 juin et à cette occasion découvrez Le Jardin, un parcours-spectacle qui se déroule à 22H, à la nuit tombée. Jeudi 15 juin, 18h00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-jardin-640412841047 Le marché revient le 15 juin et à cette occasion découvrez Le Jardin, un parcours-spectacle qui se déroule à 22H, à la nuit tombée. A l’occasion d’une déambulation dans cet environnement mystérieux, les spectateurs sont amenés à prendre part à l’intrigue qui se joue devant eux. Le spectacle commence devant les grilles d’un jardin interdit sur lequel courent d’étranges rumeurs et qui n’est ouvert à la visite qu’une fois tous les sept ans. Les spectateurs incarnent des visiteurs qui, le jour venu, ont le privilège de pouvoir y pénétrer. Mais contrairement à ce qu’on leur avait annoncé, seuls quelques-uns d’entre eux sont autorisés à y entrer. Pendant que ces derniers découvrent les secrets du Jardin accompagnés par l’inquiétante propriétaire des lieux, les autres se rebellent et décident de s’y inviter par leurs propres moyens. Inspiré par le mythe de Circé, la déesse grecque qui métamorphosait ses visiteurs en animaux sauvages, « Le Jardin » est un théâtre immersif qui interroge les rapports de pouvoir et notre relation à la nature sauvage et domestiquée. Un spectacle de l’Atelier des possibles coproduit par Les Tombées de la nuit et soutenu par le Théâtre National de Bretagne. Entrée gratuite et ouvert au public

Nombre de places limitées à 50 personnes sur inscription

Début du spectacle 22H

Animations et restauration en amont de l'événement The Land, Rennes 39 Rue Fernand Robert, Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

