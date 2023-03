The Marché The Land Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

The Marché The Land, 13 avril 2023 17:00, Rennes. The Land vous propose de venir découvrir son marché de saison mettant en valeur les créateurs, commerçants, artisans et associations engagées du territoire ! Jeudi 13 avril, 17h00 1 Rendez-vous le 13 avril à partir de 17h00, pour l’édition de Printemps de The Marché au sein du parc. The Land vous propose de venir découvrir son marché de saison mettant en valeur les créateurs, commerçants, artisans et associations engagées du territoire tout en profitant d’une fin de journée conviviale et festive ! Au programme, pour petits et grands : un spectacle de la Compagnie En Corps en l’Air et son spectacle «Gagarine is not dead» qui vous permettra d’imaginer avec humour une nouvelle version de la conquête spatiale. Pour les plus gourmands, plateaux apéritifs, galettes-saucisses, crêpes et autres gourmandises seront disponibles pour partager un moment chaleureux et convivial. Sans oublier la chasse aux œufs !

Tentez de retrouver tous les chocolats qui ont été cachés au cœur du parc de The Land. The Land 39 rue fernand robert Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

