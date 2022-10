Oubliées – Musique baroque et destins de femmes Temple protestant Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert en quatuor – programme constitué d’oeuvres qui racontent des femmes, inconnues ou oubliées. La figure centrale d’ « Une jeune fillette » est entourée de Margot, Suzanne et d’autres invisibles. Oubliées – Musique baroque et destins de femmes Hotteterre, Gabrieli, Du Caurroy, Lassus, Marini, De La Barre, … Les œuvres donnent la parole à une jeune fillette ou La Monaca, contrainte d’entrer au couvent ou de renoncer à l’homme qu’elle aime, selon les compositeurs. On entend également Margot et Suzanne, dont le triste destin était connu de toutes et tous, et plusieurs voix de l’ Inconnue » dont il ne reste que la musique puisque les noms même ont disparu. Que revêtent le mystère et l’inconnu de ces figures féminines ? La musique donne le pouvoir à chacun, chacune, d’imaginer et de comprendre, de rêver ou d’espérer, pour un passé révélé, pour un futur plus lumineux…

Violon, traverso, viole de gambe, clavecin/orgue Temple protestant 22 bd de la liberté, 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine dimanche 20 novembre – 16h00 à 17h30

