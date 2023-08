Raphaël Faÿs Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Raphaël Faÿs est présenté comme une légende dans l'histoire de cet instrument qu'est la guitare. Vendredi 17 novembre, 20h30. Raphaël Faÿs est présenté comme une légende dans l'histoire de cet instrument qu'est la guitare. « Le jazz a influencé le flamenco et l'a modernisé » dit Raphaël Faÿs qui n'imagine pas abandonner un style pour l'autre. Il a ainsi créé son propre univers, sa propre identité musicale, son propre son. Là où le jazz manouche à la Django côtoie celui du flamenco andalou, fier et puissant. Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes, Quai Saint Cyr, Rennes.

