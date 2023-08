Sieste musicale Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Rennes, 21 octobre 2023, Rennes.

Du 2023-10-21 11:00 au 2023-10-21 16:30.

Les artistes vont vous voler un peu de votre temps pour vous inviter à vous reposer , vous envoler… Aux sons des berceuses originales composées par Mariana et des notes du Berimbau et de la harpe celtique, vous partez à la découverte des instruments, de la musicalité des mots et des langues. Des petits hamacs sont attachés aux cocotiers sur des îles flottantes imaginés à partir d’objets recyclés.

Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Quai Saint Cyr rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine