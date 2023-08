Karla Da Silva Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Karla Da Silva fait partie de la nouvelle génération de chanteuses-autrices-compositrices venues des quartiers populaires de Rio de Janeiro.

Samedi 14 octobre, 20h30

Karla Da Silva fait partie de la nouvelle génération de chanteuses-autrices-compositrices venues des quartiers populaires de Rio de Janeiro. Accompagnée de Rosivaldo Cordeiro, à la guitare brésilienne 7 cordes et de Emilia Chamone aux percussions, elle nous fait chalouper aux rythmes de compositions teintées de sambas traditionnelles, de rythmes afro brésiliens et de sonorités angolaises ou cap verdiennes

Sur le pont de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Quai Saint Cyr
Rennes

