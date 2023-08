Visite guidée Matrimoine de Villejean à Beauregard Station métro Villejean – Université Rennes, 1 septembre 2023, Rennes.

Du 2023-09-01 17:00 au 2023-09-02 18:30.

De 17h à 18h30

En lien avec la thématique des cinés en plein air « Les Héroïnes » cet été, nous vous proposons le 1er septembre une visite guidée autour du Matrimoine dans les quartiers de Villejean à Beauregard.

Un guide de Destination Rennes vous accompagnera sur une balade à pieds d’1h30. Celle-ci démarrera de la station de métro Villejean-Université et et sera construite en 4 étapes phares : L’ESS Cargot sur le campus / Université Rennes 2 – l’œuvre de Claire Lucas sur le campus, et le portrait de Toni Morrison par l’artiste masculin C215) / Architecture– le FRAC, Odile Decq / Sculpture– Alignement du XXIe siècle, Aurélie Nemours.

Vous regagnerez ainsi le parc de Beauregard et vous pourrez profiter des animations en avant-séance, de restauration, buvette sur site avant la projection à 21h30 de « We Want Sex Equality » de Nigel Cole.

-> Places limitées à 20 personnes – Inscription par mail : c.colin@rennesmetropole.fr

Station métro Villejean – Université Villejean-Université, Rennes, France Rennes 35000