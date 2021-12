STAL BREIZH – La boutique éphémère de bijoux et vêtements à l’âme bretonne STAL BREIZH, 11 décembre 2021 10:00, Rennes.

La première boutique e phe mère réunissant bijoux et vêtements à l’âme bretonne de Mira GUENDU et NOLWENN FALIGOT du 11 au 24 décembre au coeur de Rennes (rue Vasselot)

STAL BREIZH, c’est la rencontre entre deux cre atrices aux valeurs partage es. Deux univers artistiques à la source d’inspiration commune, puisant dans le patrimoine breton. Un he ritage culturel revisite avec modernite , audace et subtilite …

Mira GUENDU – Ses bijoux portent une nouvelle vision d’une bijouterie bretonne, contemporaine et spontanée. Mira GUENDU s’est tournée vers l’artisanat, à la suite d’un riche parcours d’une dizaine d’années dans les arts appliqués.

Ses créations sont graphiques, ancrées et intemporelles, porteuses de sens et d’histoires. Elle puise notamment dans le patrimoine architectural de la Bretagne Romantique et la Côte d’Émeraude. Ses colliers, bracelets , pin’s et boucles d’oreilles sont façonnés à la cheville, savoir-faire ancestral de l’artisan d’art.

NOLWENN FALIGOT – Une ligne de vêtements féminins qui reflètent l’identité et l’âme bretonne si singulière, en alliant l’élégance et le confort. Elle détourne les codes de la marinière et revisite avec originalité et subtilité les vêtements des marins et des paysans bretons telle la capuche des goëmoniers du pays de Pagan pour une collection workwear chic.

Cette diplômée de la prestigieuse école de mode londonienne Central Saint Martins, a travaillé en Slovaquie, au Japon et à la Fashion Week de Paris. En parallèle de sa propre ligne de vêtements, elle crée des mini-collections en collaboration avec Armor Lux.

Mira GUENDU et NOLWENN FALIGOT remarquées comme “Jeunes Pépites 2021” (Jeunes entreprises prometteuses) par la “Marque Bretagne”, ont toutes deux choisi l’éco-conception en inscrivant leurs actions dans une démarche éthique et écoresponsable. Ainsi elles favorisent la fabrication locale et le réemploi de matériaux avec des bijoux en argent recyclé pour l’une et des tissus issus notamment de stocks dormants pour l’autre…

Elles participent aussi en fonction de leurs ventes au soutien de l’association Eau & Rivières de Bretagne.

STAL BREIZH 42 rue Vasselot 35000 Rennes

