Plantations insolites avec Vert le Jardin Square du Pré Perché Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Plantations insolites avec Vert le Jardin Square du Pré Perché Rennes, 29 août 2023, Rennes. Au programme : Mardi 29 août, 16h00 1 Du 2023-08-29 16:00 au 2023-08-29 18:00. Au programme : Valoriser le jardinage en appartement

Sensibiliser à l’utilisation du compost mûr

Sensibiliser à la réutilisation de matériaux de façon ludique

Valoriser le jardinage en appartement Repartez avec votre jolie plantation ! Square du Pré Perché Square du Pré Perché, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Square du Pré Perché Adresse Square du Pré Perché, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Square du Pré Perché Rennes latitude longitude 48.106726;-1.682034

Square du Pré Perché Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/