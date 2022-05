Guérison – un choeur en mouvement Square de savoie – métro Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Guérison – un choeur en mouvement Square de savoie – métro Villejean, 11 juillet 2020 16:00, Rennes. Samedi 11 juillet 2020, 16h00 Sur place Gratuit – tout public – durée : 20 minutes Danse collective interprétée par une vingtaine d’habitants de Rennes, pour retrouver le plaisir d’être ensemble et activer une nouvelle énergie, une énergie de guérisons, de bien-être et de partages. Le Théâtre Nomade Autonome est heureux de vous inviter à la restitution publique de Guérison – un chœur en mouvement interprétée par une vingtaine d’habitants de Rennes. Samedi 11 juillet 2020 16h square de Savoie (métro Villejean)

17h square de Guyenne (métro Kennedy) Gratuit – Tout public – durée : 20 minutes Guérison est une danse collective, une danse ludique pour retrouver le plaisir d’être ensemble, se libérer de nos craintes et activer une nouvelle énergie, une énergie de guérisons, de bien-être et de partages. Création pilotée par le chorégraphe Simon Queven. Production TNA, avec le soutien financier de la Ville de Rennes

Accueil studio MQ de Villejean, dans le cadre de “cet été à Rennes” Facebook de l’évènement :

https://www.facebook.com/events/270641864036292 Site internet du TNA : www.simonqueven.com Square de savoie – métro Villejean 35000 Rennes -Square de Savoie 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 11 juillet 2020 – 16h00 à 16h20

