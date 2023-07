Björn et son piano Square de la Quintaine Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Björn et son piano Square de la Quintaine Rennes, 31 août 2023, Rennes. Concert de Björn et son piano, le jeudi 31 août, à 17h, au square de la Quintaine. 31 août et 1 septembre 1 Du 2023-08-31 17:00 au 2023-09-01 19:00. Concert de Björn et son piano, le jeudi 31 août, à 17h, au square de la Quintaine. Un univers à découvrir : Björn Gottschall – Avec son piano (L’Hallali Productions) – YouTube Square de la Quintaine Rue de la Quintaine, Rennes, France Rennes 35000 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Square de la Quintaine Adresse Rue de la Quintaine, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Square de la Quintaine Rennes

