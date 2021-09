Organisé par Compagnie Dounia

Créé en 2012, par Baba Touré et Fatima Leghzal, le festival Escales Africaines (renommé Les Petites Escales Africaines cette année, en raison du contexte) , produit par la Compagnie Dounia, est un temps fort dédié aux arts vivants africains, qu’ils soient traditionnels ou contemporains. Les amateurs et les professionnels y font vivre la culture africaine à travers différentes disciplines (concerts, spectacles, performances, stages, ateliers, parcours culturels, rencontres et débats, cercles de danse, etc.)

Permettre l’accès à la culture pour tous est l’objectif phare du projet. Le festival tisse des partenariats avec les structures socio-éducatives des quartiers rennais pour co-construire des parcours d’éducation artistique et culturelle adaptés à leur public (établissements scolaires, centres de loisirs, centres sociaux, EPHAD, etc.). Toutes les actions culturelles et les spectacles sont proposés gratuitement, à participation libre ou à bas prix. Notre envie de valoriser les associations locales et régionales, de les fédérer autour d’un projet commun, agir sur un territoire multiculturel est un point fort de nos actions. Notre but est de susciter une réflexion des différents publics autour des notions d’identité, de diversité et de citoyenneté, de créer du lien social, entre des publics d’âges différents et de divers horizons sociaux.

L’édition 2021, est particulière puisqu’en temps de Covid, elle sera plus légère et adaptée au contexte sanitaire. Du côté des arts vivants, des petits formats artistiques vont circuler dans la ville principalement dans le quartier de Villejean, et Clôteaux-Champs Manceaux accompagnés de deux soirées concerts. Du côté de la médiation, seront mis en place un parcours culturel à destination des centres de loisirs, des ateliers danse pour les femmes, des stages…

Au programme de ce dimanche : restitution des stages danses, ateliers, concert de Kinyonga et cercle de danse avec percussionnistes et Seydou Boro.