Sorties senior à la journée les jeudis de juillet et août., 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Rennes. Sorties à la journée Sorties à la journée / Du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août Sorties senior à la journée les jeudis de juillet et août. Maurepas – La Bellangerais / Sorties à la journée Du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août / 3 rue Des Longs Prés Sorties senior à la journée les jeudis de juillet et août. Sorties en autocar les jeudis 8,15 et 22 juillet, les 19 et 26 aout. Diverses destinations Erquy,Nantes,Kerhinet,la Turballe,Bon Repos etc… Sur inscription uniquement. Quartier : Maurepas – La Bellangerais / Inscription 08/07 8h00 à 18h30 15/07 8h00 à 18h30 22/07 8h00 à 18h30 19/08 8h00 à 18h30 26/08 8h00 à 18h30 Infos pratiques Organisé par : Centre socio culturel des Longs Prés Bien Etre Senior Horaires8h00 à 18h30 tarifs tarif non adhérent: 23 euros Sortir: 17 euros www.leslongspres.fr/ 3 rue Des Longs Prés

