Sorties à la journée Du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet / Centre d’éducation Citoyenne et de Loisirs de la Police Nationale- CECLPN – 3 Place de Prague 35200 RENNES Sorties plages Sorties plages avec baignade, randonnées, bord de mer et jeux de plages. Pique-nique sur place. Sur réservation: après inscription à l’année. Les jeudis 8-15 et 29 juillet ainsi que le vendredi 23 juillet. Quartier : Le Blosne / 08/07 9h00 à 17h45 15/07 9h00 à 17h45 23/07 9h00 à 17h45 29/07 9h00 à 17h45

Infos pratiques Organisé par : le CECLPN Horaires9H00 à 17h45 TarifsGratuit

