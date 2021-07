Rennes Ecocentre de la Taupinais Rennes Sortie nature thème « Les petites bêtes » Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Sortie nature thème « Les petites bêtes », 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rennes. Balades et visites Balades et visites / mardi 20 juillet Sortie nature thème « Les petites bêtes » Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze / Balades et visites mardi 20 juillet / Ecocentre de la Taupinais Sortie nature thème « Les petites bêtes » Inscription obligatoire par mail : nature.lestroismaisons@gmail.com Quartier : Arsenal Redon – Cleunay – La Courrouze / Infos pratiques Organisé par : l’association « Les Trois Maisons » en partenariat avec la Taupinais Horaires14h00 à 16h00 tarifs Gratuit www.troismaisons.org Ecocentre de la Taupinais

2021-07-20

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecocentre de la Taupinais Adresse Ecocentre de la Taupinais Ville Rennes lieuville Ecocentre de la Taupinais

Évènements liés