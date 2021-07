Rennes Square de Villeneuve, 20 Rue de Villeneuve, Rennes Rennes Soirée Détente à Villeneuve Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Soirée Détente à Villeneuve, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Rennes. Projections et cinéma Concerts / Projections et cinéma / Spectacles / jeudi 22 juillet Soirée Détente à Villeneuve Sud-Gare / ConcertsProjections et cinémaSpectacles jeudi 22 juillet / Square de Villeneuve, 20 Rue de Villeneuve, Rennes Soirée Détente à Villeneuve Au programme, le spectacle « L’âne, la forêt, la patate : variations bucoliques » du groupe Odyssées, des propositions chantées avec une chorale géorgienne et l’artiste Lalo suivi d’une soirée « Vidéo Bingo » à la tombée de la nuit avec l’association Point Barre ! Quartier : Sud-Gare / Infos pratiques Organisé par : Cercle Paul Bert Ginguené Horaires18h à 23h tarifs Gratuit AccèsMétro : station Jacques Cartier. Bus : lignes C3, C5, 12 renseignements Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve Rennes Square de Villeneuve, 20 Rue de Villeneuve, Rennes

2021-07-22

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Square de Villeneuve, 20 Rue de Villeneuve, Rennes Adresse Square de Villeneuve, 20 Rue de Villeneuve, Rennes Ville Rennes lieuville Square de Villeneuve, 20 Rue de Villeneuve, Rennes