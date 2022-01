Régate Aviron – Tête de Rivière Société des Régates Rennaises Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Régate Aviron – Tête de Rivière Société des Régates Rennaises, 30 janvier 2022 09:00, Rennes. Dimanche 30 janvier, 09h00, 14h00 Sur place Gratuit Après 2 ans d’absence, la Tête de Rivière de Rennes fait son grand retour. Rendez-vous incontournable dans le paysage de l’aviron breton, ce Contre-la-Montre réunit les rameurs bretons en période hivernale afin de préparer les prochaines échéances interrégionales et nationales. Venez lers soutenir ! Société des Régates Rennaises – 35F rue Jean Marie Huchet, 35000 Rennes 35042 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 30 janvier – 09h00 à 12h00

dimanche 30 janvier – 14h00 à 16h30

Détails Heure : 09:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Société des Régates Rennaises Adresse - 35F rue Jean Marie Huchet, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Société des Régates Rennaises Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Société des Régates Rennaises Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Régate Aviron – Tête de Rivière Société des Régates Rennaises 2022-01-30 was last modified: by Régate Aviron – Tête de Rivière Société des Régates Rennaises Société des Régates Rennaises 30 janvier 2022 09:00 Rennes Société des Régates Rennaises Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine