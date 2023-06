Breq’in Holidays Site Jacques Prévert Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Breq’in Holidays Site Jacques Prévert Rennes, 30 juin 2023, Rennes. Du vendredi 30 juin au vendredi 21 juillet 2023, venez découvrir de nombreuses activités sportives **gratuites** au gymnase Jacques Prévert et ses alentours de 15H à 21H. 30 juin – 21 juillet 1 Du 2023-06-30 15:00 au 2023-07-21 21:00. De 15h à 21h

Du vendredi 30 juin au vendredi 21 juillet 2023, venez découvrir de nombreuses activités sportives gratuites au gymnase Jacques Prévert et ses alentours de 15H à 21H. Une équipe d’animateurs vous accueillera pour vous proposez un large choix d’activités pour les petits et les grands : football, tchoukball, DiscGolf, grands jeux, tournois sportifs, jeux de sociétés, activités manuelles, initiation aux différents sports, activités de structures gonflables…. Ne loupez surtout pas l’inauguration qui a lieu vendredi 30 juin de 17h à 21h avec au programme : Escalade (structure gonflable)

Tournois multisports

Slackline

Tir à l’arc

Barbecue familial La suite du programme à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Site Jacques Prévert Adresse 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Site Jacques Prévert Rennes

Site Jacques Prévert Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/