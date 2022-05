L’été au Showroom 43 Showroom 43 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’été au Showroom 43 Showroom 43, 27 juin 2020 10:00, Rennes. 27 et 28 juin 2020 Sur place Entrée libre Rendez-vous le Samedi 27 et Dimanche 28 juin de 10h à 19h au Showroom 43 (43 rue de Paris, RENNES) pour un évènement de folie ! Bijoux, céramique, fleur et friperie, voila ce qui vous attend ! Rendez-vous le Samedi 27 et Dimanche 28 juin de 10h à 19h au Showroom 43 (43 rue de Paris, RENNES) pour un évènement de folie ! ?☀️? Un marché estival de créatrices pour célébrer l’été que nous accueillons dans des conditions particulières cette année. Une façon de se retrouver après ces quelques mois d’absence ! Si toi aussi tu ne t’es pas réjouis de la réouverture de Zara & Compagnie dès le 11 mai et que tu attendais avec impatience de retrouver ces petits événements de créateurs à taille humaine, BIENVENUE ! Qu’est ce qu’on y trouve ?✨ ? La sélection friperie de @frenchfripes ? La céramique de @camille_esnee ?Les fleurs de @_lesherbessauvages ? Les bijoux @kitx_laboratoire_dexcentricite ? SHOWROOM 43, 43 rue de Paris, Rennes ⏲️ 10h – 19h Samedi 27 et Dimanche 28 juin /! COVID-19 Des mesures seront bien évidemment prises en raison de l’épidémie du Covid. Le nombre de personnes à l’intérieur sera limité à 8 personnes. Du gel hydroalcoolique et des masques seront à votre disposition Showroom 43 43 rue de paris, 35000 rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 27 juin 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 28 juin 2020 – 10h00 à 19h00

