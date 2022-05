L’appartement de Noël – Marché de créatrices.teurs Showroom 43 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marché de créatrices.teurs haut en couleur du 13 au 15 décembre au Showroom 43 !

? C'est la course aux cadeaux ? On a la solution ! Viens faire un tour à l'appartement de Noël au SHOWROOM 43 (43 rue de Paris) pour un marché de créateurs haut en couleur ! . Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre viens découvrir plus d'une dizaine de créateurs dans cet espace si charismatique et proche de l'hyper centre ! . Pourquoi L'appartement de Noël ? . Loin des salons classiques, l'appartement de Noël t'emmène à la découverte de nos créateurs (rennais mais pas seulement). Déambules à travers le salon, la chambre et la cuisine pour y trouver le cadeau idéal pour Tonton Jean-Mi et Mamie Arlette ! . ? Horaires Vendredi 13 décembre : 14h – 19h Samedi 14 décembre : 10h – 19h Dimanche 15 décembre : 10h – 19h . ? Showroom 43 / 43 rue de Paris à RENNES

samedi 14 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

dimanche 15 décembre 2019 – 10h00 à 19h00

