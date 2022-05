AU BON ENDROIT #2 : VENTE DE SÉRIGRAPHIES, AFFICHES & ILLUSTRATIONS Showroom 43 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

AU BON ENDROIT #2 : VENTE DE SÉRIGRAPHIES, AFFICHES & ILLUSTRATIONS Showroom 43, 21 décembre 2019 10:00, Rennes. 21 et 22 décembre 2019 Sur place Gratuit https://www.facebook.com/artvisuelrennes/ Au bon endroit, jeune rendez-vous culturel, vous propose de repartir avec des oeuvres d’artistes rennais et partager un moment avec eux, autour de leur travail et leurs pratiques. Au bon endroit, jeune rendez-vous culturel, vous propose de repartir avec des oeuvres d’artistes rennais et partager un moment avec eux, autour de leur travail et leurs pratiques. Seront disponibles à la vente sur place : Sérigraphies en éditions limitées, illustrations, affiches et papeterie prêtes à offrir, ainsi que quelques pièces uniques en bois. Pour cette 2ème édition, ça se passe au Showroom 43, à deux pas du parc du Thabor, les 21 et 22 décembre 2019 en compagnie de Rennes c’est bien viens cousin, Minuit Studio, Claire La Paillette, Pablo est une Fille, et Renan Vigneron aka Slip de bain. Showroom 43 43 rue de paris, 35000 rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 21 décembre 2019 – 10h00 à 20h00

dimanche 22 décembre 2019 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Showroom 43 Adresse 43 rue de paris, 35000 rennes Ville Rennes lieuville Showroom 43 Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Showroom 43 Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

AU BON ENDROIT #2 : VENTE DE SÉRIGRAPHIES, AFFICHES & ILLUSTRATIONS Showroom 43 2019-12-21 was last modified: by AU BON ENDROIT #2 : VENTE DE SÉRIGRAPHIES, AFFICHES & ILLUSTRATIONS Showroom 43 Showroom 43 21 décembre 2019 10:00 Rennes Showroom 43 Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine