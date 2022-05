Exposition peinture acrylique Nicolas PEYRON SevySo Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition peinture acrylique Nicolas PEYRON SevySo, 26 octobre 2019 08:30, Rennes. 26 octobre – 29 décembre 2019 Sur place Entrée libre 06 35 11 92 89, http://sevyso.com/artiste-nicolas-peyron-exposition/, sevyso35@gmail.com Venez à la rencontre de l’univers de Nicolas PEYRON, ses peintures sont un voyage émotionnel, le temps de vous déconnecter de votre quotidien. « Le Centre SevySo est honoré d’héberger les oeuvres de Nicolas Peyron. Un temps de déconnexion pour découvrir les univers de Nicolas » Né en 1972 à Saint Nazaire, Nicolas Peyron part faire ses études à Lille où il est diplômé, en 1993, en film d’animation. En 1995, il est reçu au concours des Beaux-Arts de Lyon mais se passionne finalement pour le décor de cinéma et obtient en 1995 un diplôme de décors et effets spéciaux. Il collabore alors pour diverses productions de télévision comme les Guignols de l’Info ou pour le cinéma. Touche à tout, il se lance ensuite dans la maquette d’architecture en passant par la signalisation pour le Queen Mary 2. C’est en 2007, qu’il renoue avec les pinceaux et décide de se consacrer entièrement à sa création artistique. Finalement, Nicolas Peyron est toujours là où on ne l’attend pas, se nourrissant de chaque univers, il porte ainsi un regard drôle et distancié sur le monde . Le jeu des illusions, des apparences et du détournement prédominent dans sa création. Jouer avec un trompe-l’oeil renversé et renversant où des meubles se retrouvent accrochés sur les murs ou jouer le jeu des formes graphiques pour perdre le regard de celui qui se retrouve face à l’oeuvre. Sans quitter ce jeu du détournement, c’est aussi le monde animal qu’il utilise pour s’exprimer. Choisir l’animal pour représenter la folie humaine, le monde littéraire en connaît bien l’usage… Nicolas PEYRON y apporte cette touche d’humour qui le caractérise. La force de sa peinture est de porter sur la vie, aussi joyeuse ou aussi tragique qu’elle puisse être, un regard tendre et décalé qui nous permet cette mise à distance si nécessaire. En 2013, il participe à l’exposition collective Aranima à la Hip Galerie à Paris. En 2014-2016, il est représenté par la galerie State of Art de Hong Kong sur différents salons d’Arts contemporains dont Art Fair Singapour. En 2015-2016, il est représenté par la galerie Speed Art Dealer à Miami. Nicolas est actuellement représenté à Paris par la galerie Urban Gallery . Vous pouvez aussi suivre Nicolas PEYRON sur sa page Facebook. SevySo 45 bis boulevard de la liberté 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 26 octobre 2019 – 08h30 à 19h00

