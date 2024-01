Du lycée aux études supérieures : les pratiques d’accompagnements à l’orientation Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) Rennes, mercredi 15 mai 2024.

Save the date !

Dans le cadre du projet PIA 3, BRIO organise son premier colloque international les 14 et 15 mai 2024 14 et 15 mai 1

http://soie.univ-rennes.fr/

Du 2024-05-14 09:00 au 2024-05-15 18:00.

Mardi 14 & mercredi 15 mai 2024 à Rennes

Ces deux jours, organisés par les 4 universités bretonnes, la région académique Bretagne et la Région Bretagne auront pour thème : Du lycée à l’enseignement supérieur : pratiques collectives en établissement et accompagnement à l’orientation.

Lors de ces deux journées, des conférences et ateliers seront proposés, et vous pourrez prendre le temps d’échanger entre professionnels.

Appel à communication

Au cours de ces deux journées, il est proposé d’aborder l’accompagnement à l’orientation selon deux entrées complémentaires :

1ère journée – Pilotage et pratiques collectives dans les établissements du secondaire et du supérieur

La première journée traitera de l’enjeu d’une approche collective, qui seule peut permettre un accompagnement à l’orientation cohérent de chaque jeune, par des acteurs et partenaires nombreux et sur une temporalité longue. Comment construire un collectif en établissement sur les questions d’orientation ? Comment impulser des dynamiques qui répondent aux besoins et aux contextes singuliers des établissements ? Comment mettre en œuvre des démarches complémentaires et cohérentes pour l’accompagnement des jeunes ? Comment mesurer les effets de ces pratiques collectives ?

2ème journée – Pratiques d’accompagnement à l’orientation des jeunes

La seconde journée abordera la question de l’accompagnement sous le prisme de la relation aux élèves. Différentes actions peuvent être proposées aux élèves (séances en classe, immersions, échanges entre pairs, entretiens…).

Quels sont leurs objectifs ? Favorisent-elles le développement d’une capacité à s’orienter ? Au-delà d’un apport d’informations, quel rôle jouent-elles dans le processus de construction individuelle d’un regard sur soi et sur le monde ? Comment les interroger d’un point de vue pédagogique, éthique et scientifique ? Comment prendre en compte la parole et les ressentis des élèves ?

> Déposez votre soumission sur le site du colloque

Au programme

Programme bientôt communiqué.

Des conférences, des ateliers et des échanges.

Et en soirée : visite de la ville de Rennes, animations, repas de gala...

> OUVERTURE PROCHAINE DES INSCRIPTIONS <

Le projet BRIO

Lauréat de l’appel à projet Programme d’Investissement d’Avenir 3, le projet BRIO vise sur 10 ans à créer les catalyseurs d’une réussite de l’orientation sur le territoire breton avec 4 principaux objectifs :

Créer de véritables écosystèmes de l’orientation, dans les territoires : rendre lisible l’offre de formation (contenus, prérequis…), accompagner l’entrée dans le supérieur

Consolider et enrichir une information de qualité pour aider aux choix, en cohérence avec les profils, aspirations et projets des futurs étudiants

Fédérer l’ensemble des acteurs, du secondaire à l’emploi, en passant par le supérieur et l’information-conseil en orientation

S’inscrire dans une démarche innovante, transformante et structurante

> Plus d’infos sur le projet BRIO

Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) 1 rue de la Borderie 35000 Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

soie@univ-rennes.fr +33 223233979