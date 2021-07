Séjour Itinérant à vélo avec la MJC du Grand Cordel, 23 août 2021-23 août 2021, Rennes.

Séjours et colonies Séjours et colonies / Du lundi 23 août au vendredi 27 août Séjour Itinérant à vélo avec la MJC du Grand Cordel Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu /

Séjours et colonies Du lundi 23 août au vendredi 27 août / Association Jeanne d’Arc – 5 Boulevard Alexis Carrel Séjour Itinérant à vélo avec la MJC du Grand Cordel Dans ce séjour itinérant, c’est toi qui imagines et réalises tes vacances à vélo ! Avant de partir, quelques étapes sont nécessaires : définir le trajet, réserver les campings, se mettre d’accord avec le groupe sur les activités… et savoir réparer un vélo! Dès que le groupe sera constitué nous proposerons des temps d’échanges et de préparation entre juin et juillet ! Rejoins l’aventure! Ce séjour sera accessible à toutes celles et ceux qui savent déjà faire du vélo mais ne comporte pas de difficulté majeure. Les itinéraires seront choisis par le groupe et adaptés au niveau de chacun.e. Quartier : Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu / Inscription

Infos pratiques Organisé par : Association Jeanne d’Arc Rennes Horaires10h00 à 18h00 tarifs De 100 à 200€ www.jeannedarcasso.com/

Association Jeanne d’Arc – 5 Boulevard Alexis Carrel



2021-08-23