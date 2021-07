Rennes Association Jeanne d'Arc - 5 Boulevard Alexis Carrel Rennes RENNES. Séjour Ados à Piriac-sur-Mer Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Séjours et colonies Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet / Association Jeanne d’Arc – 5 Boulevard Alexis Carrel Séjour Ados à Piriac-sur-Mer Séjour pour les ados de 11 à 15 ans. Quartier : Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu / Inscription

Infos pratiques Organisé par : Association Jeanne d’Arc Rennes Horaires10h00 à 18h00 TarifsDe 100 à 200€ www.jeannedarcasso.com/

