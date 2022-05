Jean-Marc Jancovici : l’Homme et l’énergie, les amants terribles Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques, 10 mars 2020 18:15, Rennes.

Conférence de Jean-Marc Jancovici, ingénieur polytechnicien célèbre pour ses actions de sensibilisation de l’opinion publique et des politiques des problématiques liées à notre consommation d’énergie.

Jean-Marc Jancovici est un ingénieur polytechnicien expert sur les questions énergétiques et climatiques rendu célèbre pour ses activités de vulgarisation et de sensibilisation autour de celles-ci. En effet, il est par exemple auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, intervient chaque année dans une centaine de conférences en France, est professeur aux Mines de Paris, a été le conseiller énergie-climat de Nicolas Hulot, est membre en tant qu’expert au haut Conseil pour le climat et a cofondé Carbone 4, le premier cabinet de conseil en transition énergétique. De plus, il est l’inventeur du concept de « bilan carbone ».

La conférence intitulée « L’Homme et l’énergie, les amants terribles » traitera d’un problème majeur auquel sont confrontées nos sociétés, dont les détails restent méconnus par le grand public et la classe dirigeante : alors que la consommation d’énergie, très largement fossile, est indispensable pour nos économies et directement liée à notre confort, celle-ci n’est absolument pas pérenne, ce qui menace directement la survie de nos sociétés et notre qualité de vie d’ici les prochaines décennies. Jean-Marc Jancovici dressera le bilan réaliste et pessimiste de la situation actuelle, des évolutions et des perspectives d’avenir sur les questions énergétiques et climatiques d’un point de vue économique, social et environnemental.

La conférence, gratuite et ouverte à tous, se déroulera à Sciences Po Rennes, dans l'amphithéâtre Erasme, le 10 mars, de 18h15 à 20h15, conclue par un buffet.

Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques 104 Boulevard de la duchesse Anne, 35700 Rennes 35708 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

