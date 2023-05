Conférence de soutien à la liberté de la presse et au journaliste Mortaza Behboudi le 30 mai à Rennes Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques, 30 mai 2023 12:30, Rennes.

Le 30 mai à Rennes, journée de soutien à la liberté de la presse et à Mortaza Behboudi, détenu en Afghanistan. Avec Mediapart, Splann !, Reporters sans frontières et le reporter Philippe Rochot. Mardi 30 mai, 12h30 1

https://www.facebook.com/events/187597210813842/?ref=newsfeed

Voilà maintenant cinq mois que le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi est détenu arbitrairement à Kaboul par le régime taliban.

Le mardi 30 mai à Rennes, de 12h30 à 20h30, le Comité de soutien Mortaza Behboudi Bretagne et le Club de la presse de Bretagne vous invitent à une journée de soutien à la liberté de la presse et à Mortaza Behboudi.

Au programme : une exposition au Club de la presse, ainsi qu’une projection et une conférence à Sciences Po Rennes, avec la présence d’Antoine Bernard (Reporters sans frontières), Julie Lallouët-Geffroy (média d’enquête indépendant Splann !), Rachida El Azzouzi (Mediapart) et le grand reporter Phlippe Rochot.

Voici le lien vers l’événement : https://www.facebook.com/events/187597210813842/?ref=newsfeed

Programme détaillé :

En Afghanistan comme en Bretagne, des journalistes subissent une répression insupportable pour avoir enquêté et travaillé à nous informer. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse aujourd’hui ? Comment y faire face collectivement, que l’on soit journaliste ou citoyen, Afghan ou Breton ?

12h30-14h – Club de la presse Bretagne : vernissage de l’exposition de la journaliste à Mediapart Rachida El Azzouzi portant sur ses reportages en Afghanistan

18h – Sciences Po Rennes : projection d’un extrait du documentaire Ils ne nous effaceront pas, de #Mortaza Behboudi et Rachida El Azzouzi, sur le combat des femmes afghanes face aux Talibans

18h30 – Sciences Po Rennes : conférence et échanges sur la liberté de la presse en Bretagne et dans le monde, avec quatre intervenants

– Antoine Bernard, directeur général adjoint de Reporters sans frontières

– Julie Lallouët-Geffroy, journaliste et membre du média d’enquête indépendant breton Splann !

– Philippe Rochot, grand reporter de guerre, notamment au Liban

– Rachida El Azzouzi, journaliste à Mediapart et autrice de plusieurs reportages en Afghanistan

Sciences Po Rennes – Institut d’Etudes Politiques 104 Boulevard de la duchesse Anne, 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine