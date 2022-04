“Vol au dessus d’un nid de Coucou” par les Arts Maniaques Salle renée Prévert Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

“Vol au dessus d’un nid de Coucou” par les Arts Maniaques Salle renée Prévert, 12 juin 2022 15:00, Rennes. Dimanche 12 juin, 15h00 Sur place 4€ fettaar.35@gmail.com Jusqu’à quel point le pouvoir a-t-il le droit de «casser» des individus qui contestent les règles imposées ? A partir de quel moment ces individus cessent-ils d’être «normaux» pour devenir «fous»? «Vol au-dessus d’un nid de coucou» par Les arts maniaques. Jusqu’à quel point le pouvoir a-t-il le droit de «casser» des individus qui contestent les règles imposées ? A partir de quel moment ces individus cessent-ils d’être «normaux» pour devenir «fous»? Organiser par la FETTAAR “Théâtre ici et là” et le CPB Nord Ouest Salle renée Prévert Rue Renée Prévert. 35011 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine dimanche 12 juin – 15h00 à 16h15

