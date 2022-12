Apollo Ghosts + Teenage Bed + Tally Ho Salle polyvalente de l’asso Bourg Leveque, 18 mars 2023 20:00, Rennes.

Samedi 18 mars 2023, 20h00 Sur place de 4 à 10€ https://www.despieschicaillent.com/concert/apollo-ghosts-canada-teenage-bed-tally-ho/, dpc.asso@hotmail.com

Apollo Ghosts est un groupe d’Indie rock formé en 2008 à Vancouver, au Canada. Leur 6e album, Pink Tiger est un excellent concentré de musique DIY influencée par Yo La Tengo ou Jonathan Richman.

—(•·÷[ Des Pies Chicaillent ]÷·•)—

présente en partenariat avec l’Asso Bourg L’Evêque :

APOLLO GHOSTS (Vancouver- Canada / Indie rock / You’ve changed records)

Apollo Ghosts est un groupe d’Indie rock / Jangle pop formé à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, en 2008 (fondé sur les territoires traditionnels non cédés des Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh).

Apollo Ghosts comprend actuellement Amanda P. à la basse, Robbie N. à la basse, Adrian Teacher à la guitare et Dustin B. à la batterie.

Leur 6e album intitulé « Pink Tiger » est sorti en mars 2022.

Pink Tiger est un excellent concentré de musique DIY influencée par les sorties de K Records ou Flying Nun’ et qui nous fait penser à Yo La Tengo ou Jonathan Richman.

Il est décomposé en deux parties de 22 chansons :

La partie 1, « Pink » (LP 1, pistes 1-11), est un cycle intime enregistré à la maison et basé sur l’acoustique et aborde la perte, la maladie, la mort et la mémoire.

La partie 2, « Tiger » (LP 2, pistes 12-22) est une exubérante célébration indie-garage rock et évoque la persistance de l’amitié, de la musique et de l’espoir.

Il s’agit de la 1ère tournée française de ce groupe ayant une réputation de groupe bien fifou en live.

Bandcamp : https://apolloghosts.bandcamp.com/album/pink-tiger-2

Clip « Spilling Yr Guts » : https://urlz.fr/k7kN

Clip « Peace Motive » : https://urlz.fr/k7kZ

Live : « https://urlz.fr/k7l4

TEENAGE BED (Le Mans / Cool Folk / Pale Figure Records)

Teenage Bed enfile les chansons comme des perles sans trop savoir ce que cette expression implique. En bon fan de groupes inconnus de la côte Est des Etats Unis, le Lorientais est allé trainer ses basques du côté de Philadelphie ou il a squatté le canapé de Shelf Life et mangé un burger avec Alex G afin de mieux comprendre ce qui l’animait tout particulièrement chez ses artisans du Lofi post 2000. Sur scène il s’accompagne d’un lecteur k7 pour bricoler une musique enveloppante à coup de session Garage Band, de voix grave qui tire dans les aigus et de guitare acoustique entrée de gamme. Un bon rencard pour les amateurs de spleen tranquille et de blagues calibrées aléatoirement. Teenage Bed prépare la sortie de son premier album chez Pale Figure Records.

Bandcamp : http://www.teenagebed.bandcamp.com/

Clip « La Violence » : https://urlz.fr/k7lJ

Clip « Wired » : https://urlz.fr/k7lO

TALLY HO (Roazhon / Indie Rock Garage / Beast Records)

Les locaux de l’étape viendront nous présenter leurs nouveaux morceaux à base d’indie rock garage bien coolos.

Bandcamp : https://tallyhosongs.bandcamp.com/album/tally-ho

Clip « Your Sister » : https://urlz.fr/k7mB

INFOS PRATIQUES :

Ouverture des portes : 20h00

Salle Polyvalente de l’Asso Bourg L’Evêque – 16 rue Papu à Rennes

à 2 pas des Horizons et de La Place des Lices

Bus ligne C2 – Arrêt Horizons

Privilégiez le vélo et les transports en commun

BILLETTERIE :

Tarif plein : 10€

Tarif adhérent.es Des Pies Chicaillent : 8€

Tarif carte Sortir! : 4€

Billetterie par ici : https://www.helloasso.com/associations/des-pies-chicaillent/evenements/apollo-ghosts-teenage-bed-tally-ho?fbclid=IwAR2ujXpInUDNu8h9fM00-aBEJ1Dd7_GqwIS4wF0D7c3nSn-HaLMKVbgYq60

