AERE, l’espace // Saison 2 salle Gabily TNB Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

AERE, l’espace // Saison 2 salle Gabily TNB, 13 septembre 2019 18:30, Rennes. Vendredi 13 septembre 2019, 18h30 Sur place Entrée libre p.cadiou@theatre-national-bretagne.fr Représentation publique Présentation publique le vendredi 13 septembre à 18h30, durée 20 mn, suivi d’un échange avec le public. Théâtre National de Bretagne Salle Gabily Rue Jean-Marie Huchet, 35000 Rennes Inscription recommandée auprès de p.cadiou@theatre-national-bretagne.fr L’expérience invite 115 étudiants de la promotion de premières années de l’École d’Architecture de Bretagne à se saisir de l’espace à partir d’un corps en mouvement. Sur le temps d’un intensif d’une semaine, quatre ateliers (la trajectoire de la main, tracer, air et vols, corps architecturé, espace sonore) vont construire une performance de 20 minutes. Depuis deux ans, ce travail se développe en partenariat et en complicité avec les équipes du Théâtre National de Bretagne ainsi que grâce à la participation du Collectif Dessin Envolé qui partage ses techniques de vol en contrepoids humains, sa pédagogie et son univers artistique. salle Gabily TNB rue Jean-Marie Huchet 35000 RENNES 35042 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 13 septembre 2019 – 18h30 à 19h30 Charles Seller

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu salle Gabily TNB Adresse rue Jean-Marie Huchet 35000 RENNES Ville Rennes lieuville salle Gabily TNB Rennes Departement Ille-et-Vilaine

salle Gabily TNB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

AERE, l’espace // Saison 2 salle Gabily TNB 2019-09-13 was last modified: by AERE, l’espace // Saison 2 salle Gabily TNB salle Gabily TNB 13 septembre 2019 18:30 Rennes salle Gabily TNB Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine