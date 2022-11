Shifumi #3, salon du livre Rennes et alentours Salle du Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Shifumi #3, salon du livre Rennes et alentours Salle du Jeu de Paume, 17 décembre 2022 11:00, Rennes. Samedi 17 décembre, 11h00 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/1125519961669558, rennaisededition@gmail.com

Shifumi #3, un salon du livre d’éditrices et libraires locaux Jamais deux sans trois ! Le salon Shifumi revient pour une troisième édition au Jeu de Paume le samedi 17 décembre de 11h à 20h. Retrouvez pas moins d’une vingtaine d’éditeurs et libraires locaux, avec au menu de la bande dessinée, des sciences sociales, des livres jeunesse, du polar, des revues : de quoi trouver votre bonheur tout en soutenant l’édition indépendante. L’après-midi sera ponctuée de quelques lectures d’extraits d’ouvrages publiés par les maisons d’édition !

Un événement proposé par la Rennaise d’édition, qui vous invite également à rendre visite aux librairies du quartier : Planète Io, Pecari Amphibie et Livrerie Des Jacobins.

Avec :

Éditions Goater // L’Oeuf éditions // L’Imprimerie Nocturne // Animal debout // Argyll // Les Perséides // Les éditions du commun // Lendroit éditions // Mané Huily // La Balade des livres // L’établi des mots // Monstrueuses éditions // LL de Mars // Nouveau Palais // Vroum // Ni fait ni à faire // The searchers // Apogée // La Barque // Pontcerq // Revue La Vilaine

Informations pratiques :

Jeu de paume, 12 rue Saint Louis 35000 Rennes

Métro Sainte Anne

Entrée libre, accès PMR.

Horaires : 11h – 20h Salle du Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 17 décembre – 11h00 à 20h00

