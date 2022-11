Marché de Noël solidaire 2022 Salle du Jeu de Paume Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marché de Noël solidaire 2022 Salle du Jeu de Paume, 18 décembre 2022 14:00, Rennes. Dimanche 18 décembre, 14h00 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/2386411751506161

Marché de Noël solidaire 2022, de la création locale en soutien à Cœurs résistants Le Marché solidaire organisé par La Rennaise d’édition revient pour un 3ème épisode au Jeu de Paume. Une après-midi pour venir chercher vos cadeaux parmi des créatrices, artisans ou éditeurs locaux dans une ambiance conviviale.

Le montant récolté par les inscriptions au salon sont ensuite reversés à l’association Cœurs résistants, qui sera présente avec un stand d’information et de soutien, avec une animation surprise à la clé.

Avec les éditions Goater // L’Imprimerie Nocturne // Les éditions L’oeuf // L’Etabli des mots // Les Monstrueuses éditions // Creaelo // Alley Valkyrie // Atelier Bonjoure // La Savonnerie des coquelicots // Le Jardin Bohème // Adeline Faye // Aurélie Bès de Berc, art et bien être // La petite paillette // La Liebre dorada // L’établi cuir // Mam Créations // Cœurs résistants

Infos pratiques

Jeu de paume, 12 rue Saint Louis 35000 Rennes

Métro Sainte Anne

Entrée libre, accès PMR.

Horaires : 14h – 20h Salle du Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 18 décembre – 14h00 à 20h00

